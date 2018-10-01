MasterChef yarışmasında heyecan doruktaydı. Dokunulmazlık heyecanının ardından eleme heyecanı yaşandı. Dün akşam izleyiciler MasterChef kim elendi? sorusunun yanıtını merak ediyorlardı. Elenen isim belli oldu. İşte MasterChef'de yaşanan olaylar...

Eleme potasına giren Esra ve Zeynep siyah önlük giydi. Mavi takım üst kata çıkarken, kırmızı takım ve siyah takım eleme adayları bölümüne geçti. Buffalo Wings ve arpa şehriye pilavını en iyi kim yapacak sorusu yarışmaya heyecan kattı. Dokunulmazlığı kim kazanacaktı...

Pişirme sürecinde Eslem, Hakan'ın kendisine yardım etme talebini reddetti, yaşadığı tartışmada stüdyoyu ağlayarak terk etti. Tadıma geçildi.

İkinci günün ilk oyunu, kırmızı takım ve mavi takım tenis kulübündeki eğitmenlere yemek hazırlayacaklar. Takımlar temizliği yetiştiremedi ancak menüleri tamamladı. Yemeğe geçildi. 15'e 6 büyük farkla mavi takım kazandı. Kırmızı takımın hezimete uğramasında Murat'ın Uğur'u takımdan kovması büyük ölçüde etkili oldu. Kırmızı takım dokunulmazlık yarışına giriyor. Dokunulmazlığı Hakan aldı.

MasterChef kim elendi?

Eleme turunda Analı-kızlı yapıldı. Jüri üyeleri tadım yapıyor. En iyi tabağı Esra sundu ve elenmekten kurtuldu. Murat'ın da yemeği beğenilerek ikinci seçildi ve o da elenmekten kurtuldu. Elenen Zeynep oldu.

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