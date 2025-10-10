MasterChef Türkiye'de eleme gecesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarışmacı sayısının azalması, MasterChef'te rekabetin dozunu artıyor. Yarışmacılar MasterChef hayallerine devam edebilmek için yeni bölümde tezgah başına geçiyor. Günün sonunda en başarız tabağın sahibi yarışmaya veda edecek. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 10 Ekim Cuma MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...