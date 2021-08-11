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MasterChef kim kazandı? 11 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi? 2021 MasterChef yarışmacıları

TV8'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de adrenalin git gide artmaya devam ediyor. Her geçen gün bir yeni ismin daha ana kadroya eklediği yarışmada günün kazananı ve adını son 16'ya yazdıran ismi de belli oluyor...

MasterChef kim kazandı? 11 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi? 2021 MasterChef yarışmacıları

MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılacak 9. isim belli oluyor. Peki bu akşam ana kadroya giren kim oldu?

MASTERCHEF BU AKŞAM KİM KAZANDI?

Yeni sezonda yemek yapacak yarışmacılar bir bir açıklanıyor. MasterChef Türkiye'de son ana kadro yarışmacısı Burcu olmuştu. Bu akşam ise yarışmacılar Nasi Goreng yemeği yaptı.

Tabağı başarılı bulunan ilk beş yarışmacı; Samet, Hüseyin, Pınar, Görkem ve Araz oldu. Ancak akşamın kazananı henüz belli değil.

MASTERCHEF 2021 ANA KADRO KAÇ KİŞİ?

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu yıl ilk 8 yarışmacı açıklandı. Diğer 2 kişi için ise yemek yarışı sürüyor. Ana kadrodaki yarışmacılar:

* Fatma Polat
* Milhan Erdem
* Dilara Başaran
* İbrahim Cingözler
* Tunahan Ak
* Şükrü
* Hamza
*Burcu

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