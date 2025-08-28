Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 28 Ağustos Perşembe MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        MasterChef haftanın 2. dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de haftanın 2. dokunulmazlık heyecanı gündeme geldi. MasterChef'te bu akşam "Meyveli Dünya Lezzetleri" temalı yemekler yapılacak. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada dokunulmazlığı kazanan takım merak ediliyor. Peki, 28 Ağustos Perşembe ana kadroya giren isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Giriş: 28.08.2025 - 18:34 Güncelleme: 28.08.2025 - 18:34
        1

        Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu kazananı belli oluyor. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 28 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF HAFTANIN 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren 4. yarışmacı Nisa oldu.

        4

        MASTERCHEF ELEME POTASINA KİMLER VAR?

        İrem

        Mert

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Eylül (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Çağatay

        Furkan

        Onur

        Ayla

        Ayten

        Hilal

        Barış

        İlhan

        6

        Kırmızı Takım

        Çağlar (Takım Kaptanı)

        Sümeyye

        Özkan

        Sezer

        Gizem

        Sercan

        Mert

        Cansu

        İhsan

        İrem

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        MasterChef'te elenen yarışmacı Bilal oldu.

