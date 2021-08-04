MasterChef Türkiye'nin son bölümünde birinci aşamada yarışmacılar geleneksel İtalya tatlısı olan tiramisu yaptılar. Başarılı olan 5 isim bir üst tura atladı. Bu turda ise şefler yarışmacılara mısır ürününün başrolde olduğu yaratıcı ve lezzetli bir yemek yapmalarını istedi. Peki MasterChef Türkiye finale kim kaldı? İşte detaylar...

MASTERCHEF FİNALE KİM KALDI?

Son ikiye İbrahim ve Dilara kaldı. Şefler iki yarışmacının tabaklarını da çok beğendi.

Finale kalan yarışmacı DİLARA oldu.

Dilara gözyaşlarına engel olamadı. İbrahim ise bir daha ki tura bakacağını söyledi.