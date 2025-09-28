Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 28 Eylül MasterChef takımlar nasıl oluştu, kaptanlık oyunu kim kazandı?

        28 Eylül Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi Adana Kebap yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını buldu. Peki, 28 Eylül Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 16:42 Güncelleme: 29.09.2025 - 00:09
        MasterChef'te kaptanlık mücadelesi! MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı netlik kazandı. MasterChef Türkiye'de takımlar belli olurken mücadele sürüyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        Mavi takım kaptanı Sezer oldu. Sezer, Kırmızı Takım Kaptanı olarak Barış'ı seçti.

        Mavi Takım:

        Sezer (Kaptan)

        Çağatay

        Özkan

        Sümeyye

        Ayla

        Muratcan

        İhsan

        Eylül

        Çağlar

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Kırmızı Takım:

        Barış (Kaptan)

        Furkan

        Hakan

        Gizem

        Mert

        Cansu

        Onur

        Aslı

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde iki etaplı finalin ardından bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen yarışmacı Meryem oldu.

        ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Eylül

        Meryem

        Murat Can

        Hakan

        Çağatay

        Barış

        Aslı

        Görseller: TV8

