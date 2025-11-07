MasterChef Türkiye’de konuk şef koltuğuna oturan Hüseyin Kankaya, yarışmacıları hem lezzet hem de teknik açıdan sınava soktu. Özellikle balık ve deniz ürünleri konusundaki uzmanlığıyla bilinen Kankaya, Selimpaşa’daki aile işletmesini modern gastronomi çizgisiyle yeniden yorumlayarak ülke çapında dikkat çekmeyi başardı. “Yemek bir ödül olmalıdır” mottosunu benimseyen deneyimli şef, ekran başındaki izleyicilerin de merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Kankaya kimdir ve gastronomi dünyasındaki kariyer yolculuğu nasıl şekillendi? İşte detaylar...