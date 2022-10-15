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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef ödül oyununu hangi takım kazanacak ve büyük ödül ne?

MasterChef Türkiye programında 15 Ekim Cumartesi akşamı ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Mehmet Çetinkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna Mavi takım ve Kırmızı takımdan yerlerini değiştirmesini istiyor. En iyi tabağı çıkararak ödül oyununu kazanan isim programı severek takip edenler tarafından araştırılıyor. İşte, 15 Ekim MasterChef ödül oyununu kazanan takım hakkında merak edilenler...

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  • MasterChef ödül oyununu hangi takım kazanacak? 15 Ekim 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kimler ve kim elendi?

    Mehmet Çetinkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın sunumuyla ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışma programınının yeni bölümü 15 Ekim Cumartesi akşamı ekranı geliyor. Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları ödül oyunu için kıyasıya mücadele verecek. Programı takip eden seyirciler "MasterChef ödül oyununu hangi takım kazanacak, haftanın eleme adayları kimler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 15 Ekim 2022 MasterChef Türkiye ödül oyununun kazananı hakkında merak edilenler...
  • MasterChef ödül oyununu hangi takım kazanacak? 15 Ekim 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kimler ve kim elendi?

    MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye'nin 14 Ekim Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. MasterChef ödül oyununu kazanan isim Çağatay olurken gözler 15 Ekim ödül oyununun kazananına çevrildi.
  • MasterChef ödül oyununu hangi takım kazanacak? 15 Ekim 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kimler ve kim elendi?

    MATERCHEF ÖDÜLÜ NEDİR?

    MaterChef Türkiyee'nin yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım büyük ödülün sahibi olacak. 15 Ekim MasterChef ödülü ailelerle kahvaltı olarak belirlendi.
  • MasterChef ödül oyununu hangi takım kazanacak? 15 Ekim 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kimler ve kim elendi?

    HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

    MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları Atike, Görkem, Kıvanç, Çağatay, Fatma Nur ve Burak Revanbahş oldu.
  • MasterChef ödül oyununu hangi takım kazanacak? 15 Ekim 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kimler ve kim elendi?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    Mavi Takım

    Ayaz - Kaptan

    Metin

    Çağatay

    Tayfun

    Yağız

    Kıvanç

    Barış

    Serpilay
  • MasterChef ödül oyununu hangi takım kazanacak? 15 Ekim 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kimler ve kim elendi?

    Kırmızı Takım

    Burak Kaya - Kaptan

    Büşra

    Gamze

    Görkem

    Atike

    Fatma Nur

    Tolga

    Burak 

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