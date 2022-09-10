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MasterChef'te ödül oyunu heyecanı! MasterChef Türkiye ödül oyununun kim kazandı?

MasterCehf Türkiye'de 10 Eylül Cumartesi akşamı ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Mavi ve Kırmızı takımın kıyasıya yarıştığı programın yeni bölümünde ana kadroya giren 3.yedek yarışmacı belli olacak. İşte, 10 Eylül Cumartesi MasterChef ödül oyununu kazanan takım hakkında merak edilenler...

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  • MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 10 Eylül 2022 MasterChef Türkiye ödül oyununun hangi takım kazandı ve eleme adayları belli oldu mu?

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterCehf Türkiye programında 10 Eylül Cumartesi akşamı ödül oyunu mücadelesi verilecek. Geçtiğimiz gün Masterclass'ı kazanan ayrışmacı Gamze olmuştu. Mavi ve Kırmızı takımın kıyasıya mücadelesinin ardından kadroya giren 3.yedek yarışmacı belli olacak. Programı severek takip edenler "MasterChef ödül oyununu kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 10 Eylül 2022 Cumartesi dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ve eleme adayları hakkındaki merak edilenler...
  • MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 10 Eylül 2022 MasterChef Türkiye ödül oyununun hangi takım kazandı ve eleme adayları belli oldu mu?

    MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, KADDROYA GİREN 3.YARIŞMACI KİM? 

    MasterChef Trükiye'nin yeni bölümünde Mavi ve Kırmızı takım kıyasıya mücadele verecek. TV 8 ekranlarında yayınlanan programda MasterChef ödül oyununun kazananı ve 3. yedek kadroya giren yarışmacı belli olacak.
  • MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 10 Eylül 2022 MasterChef Türkiye ödül oyununun hangi takım kazandı ve eleme adayları belli oldu mu?

    MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

    Geçtiğimiz gün MasterChef'te MasterClass oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet Şef et işleme ve doğrama konusunda deneyimlerini yarışmacılara aktarırken, yarışmacılardan Steak Tartar yapmalarını istedi. MasterClass eğitimini başarıyla tamamlayıp, MasterClass'ı kazanan yarışmacı Gamze oldu.
  • MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 10 Eylül 2022 MasterChef Türkiye ödül oyununun hangi takım kazandı ve eleme adayları belli oldu mu?

    MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?

    MasterChef MasterClass eğitimi kadar verilecek ödül de heyecanla bekleniyordu. Danilo Zanna MasterClass oyunu öncesinde, ödülü açıkladı. Ödülün Cruise gemisi tatili olduğunu belirtti. Mehmet Şef, kazanan yarışmacının 4 günlük tatile çıkacağını vurguladı. Ödül yarışmacılarda heyecan yaratırken, MasterClass kazanarak ödüle hak kazanan yarışmacı Gamze oldu.
  • MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 10 Eylül 2022 MasterChef Türkiye ödül oyununun hangi takım kazandı ve eleme adayları belli oldu mu?

    HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

    Vural 

    Burak

    Melih 

    Yağız 

    Dilan

    Serpilay

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