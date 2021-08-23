TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam devam ediyor. Yarışmada ana kadroya girmeyi hak kazanan Safanur Bol ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

MASTERCHEF SAFANUR KİMDİR?

Safanur Bol, 23 yaşında. 19 Ağustos 1998 doğumlu olan MasterChef Safanur, Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde eğitim gördü. İzmir Ekonomi Üniversitesi'de Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümünden mezun oldu .

Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine yüksek lisans yapıyor. İzmir'den yarışmaya katılan Safanur Bol'un yurt dışı deneyimi de bulunuyor.