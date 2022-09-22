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MasterChef stüdyosunda beklenmedik kaza! Danilo Şef ne yapacağını şaşırdı!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin geçen akşam yayınlanan bölümünde stüdyoda beklenmedik bir kaza yaşandı. Danilo Şef'in olanlar karşısında yüreği ağzına geldi.

MasterChef stüdyosunda beklenmedik kaza! Danilo Şef ne yapacağını şaşırdı!
MasterChef stüdyosunda beklenmedik kaza!
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TV8 ekranlarında her akşam yayınlanan MasterChef programında, geçtiğimiz bölüm yarışmacılardan Çağatay talihsiz bir kaza yaşadı ve aniden yere yığıldı. Danilo Şef, çığlık duyduğu gibi soluğu yarışmacının yanında aldı. İşte detaylar...

HERKES TEDİRGİN OLDU!

Çağatay elinde tavayla hızlı bir şekilde tezgahına doğru giderken, bir anda ayağı kaydı ve yere kapaklandı. Yarışmacı arkadaşı çığlık atınca Danilo Zanna'nın yüreği ağzına geldi.

DANİLO ŞEF YARDIMA KOŞTU

Burak Kaya, Çağatay'a iyi olup olmadığını sorarken, Danilo Şef soluğu Çağatay'ın yanında aldı. Serpilay "Dur tamam sakin ol" diyerek yarışmacıyı teselli ederken Çağatay sıkıntı olmadığını belirtti.

MAVİ TAKIM İÇİN KÖTÜ GÜN

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybederken, bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Metin oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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