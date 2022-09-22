MasterChef stüdyosunda beklenmedik kaza!

TV8 ekranlarında her akşam yayınlanan MasterChef programında, geçtiğimiz bölüm yarışmacılardan Çağatay talihsiz bir kaza yaşadı ve aniden yere yığıldı. Danilo Şef, çığlık duyduğu gibi soluğu yarışmacının yanında aldı. İşte detaylar...

HERKES TEDİRGİN OLDU!

Çağatay elinde tavayla hızlı bir şekilde tezgahına doğru giderken, bir anda ayağı kaydı ve yere kapaklandı. Yarışmacı arkadaşı çığlık atınca Danilo Zanna'nın yüreği ağzına geldi.