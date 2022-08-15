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MasterChef Şule kimdir ve ne iş yapıyor? MasterChef Şule Yaman nereli ve kaç yaşındadır?

MasterChef 2022'de yedekler kadrosuna isim yazdıran bir diğer isim ise 2. grupdan Şule Yaman oldu. İzleyiciler tarafından Şule Yaman merak konusu haline geldi. Peki, Şule Yaman kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şule Yaman ile ilgili merak edilenler...

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  • MasterChef Şule kimdir ve ne iş yapıyor? MasterChef Şule Yaman nereli ve kaç yaşındadır?

    MasterChef'te bu sene ter döken yarışmacılardan biri olan Şule, 24 yaşında ve harita mühendisidir. İkinci grupla yarışmaya katılan Şule, ana kadroya yükselemese de yedeklerden MasterChef'te mücadele edecek. Peki Şule Yaman kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, MasterChef 2022 Şule Yaman'ın hayatı...
  • MasterChef Şule kimdir ve ne iş yapıyor? MasterChef Şule Yaman nereli ve kaç yaşındadır?

    MASTERCHEF ŞULE YAMAN KİMDİR?

    Şule Yaman, 24 yaşında ve aslen Samsun Çarşambalı'dır. Öte yandan Trabzon'da doğup büyümüştür. Harita mühendisi olan yarışmacı bu alanda da yüksek lisans yapıyor. Yarışmaya da Bolu'dan katılıyor. Birinci eleme turunda yahnili kaçamak yemeğini sundu ve üç şefden de evet oyu aldı. MasterChef Şule, yedeklerde yer alan isim oldu.
  • MasterChef Şule kimdir ve ne iş yapıyor? MasterChef Şule Yaman nereli ve kaç yaşındadır?

    MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİM OLMUŞTU?

    Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde;

    Metin (1. hafta)

    Gamze (2. hafta)

    Onur (3. hafta)

    Çağatay (4. hafta)

    Şeyma (5. hafta)

    Melih (6. hafta)

    Büşra (7. hafta)

    Fatma Nur (8. hafta)

    Tayfun (9. hafta)

    Yağız (10. hafta)

    Kaan

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