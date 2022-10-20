MasterChef Türkiye'de heyecan katalanarak devam ediyor. Yeni haftanın ikinci takım oyunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, MasterChef yarışmacılarından, Alman mutfağına has yemekler yapmalarını istedi. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 20 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, eleme adayları belli oldu mu? İşte MasterChef Türkiye son bölümden öne çıkan ayrıntılar...