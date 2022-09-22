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MasterChef takım oyununu kim kazandı? 22 Eylül 2022 MasterChef son dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de tansiyon hiç düşmüyor. MasterChef son bölümde dış çekim günüydü. TV8 ekranlarının sevilen yemek programı MasterChef; inanç, gastronomi, kültür şehri Diyarbakır'daydı. Son dokunulmazlık oyunu öncesinde takım oyununu kimin kazandığı programı yakından takip eden izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Diyarbakır'ın birbirinden güzel yöresel yemeklerinin yapıldığı MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? 22 Eylül 2022 MasterChef son dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

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  • MasterChef takım oyununu kim kazandı? 22 Eylül 2022 MasterChef son donulmazlığı kim kazandı, haftanın eleme adayları kimler oldu?

    MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak konusu olurken, haftanın beşinci ve altıncı eleme adayları bu akşam belli oluyor. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 22 Eylül 2022 MasterChef son dokunulmazlığı kim kazandı, haftanın eleme adayları kimler oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • MasterChef takım oyununu kim kazandı? 22 Eylül 2022 MasterChef son donulmazlığı kim kazandı, haftanın eleme adayları kimler oldu?

    MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar üçüncü kez karşılaştı. Yarışmacılardan Diyarbakır'ın yöresel yemeklerini yapmaları istendi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın son takım oyununu mavi takım kazanarak günü kayıpsız geçti.
  • MasterChef takım oyununu kim kazandı? 22 Eylül 2022 MasterChef son donulmazlığı kim kazandı, haftanın eleme adayları kimler oldu?

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

    Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak ve  dokunulmazlığın sahibi 5. eleme adayını belirleyecek. 6. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak
  • MasterChef takım oyununu kim kazandı? 22 Eylül 2022 MasterChef son donulmazlığı kim kazandı, haftanın eleme adayları kimler oldu?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    Mavi takım

    Gamze (Takım kaptanı)

    Tayfun

    Çağatay

    Burak Kaya

    Metin

    Kıvanç 

    Barış

    Serpilay

    Burak
  • MasterChef takım oyununu kim kazandı? 22 Eylül 2022 MasterChef son donulmazlığı kim kazandı, haftanın eleme adayları kimler oldu?

    Kırmızı takım

    Vural (Takım kaptanı)

    Büşra

    Kaan

    Görkem

    Yağız

    Atike

    Tolga

    Ayaz 

    Fatma Nur

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