MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak konusu olurken, haftanın beşinci ve altıncı eleme adayları bu akşam belli oluyor. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 22 Eylül 2022 MasterChef son dokunulmazlığı kim kazandı, haftanın eleme adayları kimler oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...