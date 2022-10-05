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MasterChef kim kazandı? 5 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Yeni haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu kimin kazanacağı ve eleme adaylarının kim olacağı bu akşamın sonunda belli olacak. Bu akşam yemeği Karadeniz mutfağı olurken jüri üyeleri yarışmacılardan, kara lahana sarması, hamsili pilav, ısırgan otu yemeği, fındıklı ev baklavası yapmalarını istedi. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, eleme adayları belli oldu mu? İşte MasterChef'te kazanan takım...

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  • MasterChef takım oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu?

    MasterChef Türkiye'de takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından mavi ve kırmızı takım olarak ikiye ayrılan takımlar ikinci kez karşı karşıya. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, eleme adayları belli oldu mu? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...
  • MasterChef takım oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu?

    MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Karadeniz mutfağına özgü yemekler yapmalarını istendi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk takım oyununun galibi bu akşam belli olacak.

     
  • MasterChef takım oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu?

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 

     

    Takım oyununu kaybeden takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.

     
  • MasterChef takım oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu?

    MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 1. eleme adayını belirlerken. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

     
  • MasterChef takım oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    Mavi Takım

    Çağatay (Kaptan)

    Büşra

    Metin

    Burak Kaya

    Atike 

    Yağız

    Tolga

    Serpilay

    Fatma Nur
  • MasterChef takım oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu?

    Kırmızı Takım

    Burak (Kaptan)

    Gamze

    Tayfun

    Görkem

    Kıvanç 

    Barış

    Ayaz

    Şule

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