MasterChef Türkiye'de takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından mavi ve kırmızı takım olarak ikiye ayrılan takımlar ikinci kez karşı karşıya. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, eleme adayları belli oldu mu? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...