MasterChef 2020 yeni bölümde Özgül ile Serhat arasında yapılan düelloda kazanan final turuna kalan ilk yarışmacı oldu. Kaybeden yarışmacı ise MasterChef’in 3. eleme adayı oldu. Dün akşam konuk şef olarak MasterChef’e Fatih Tutak katıldı ve ilk turda yarışmacılardan özel bir yemek yapılmasını istedi. Peki, 24 Aralık MasterChef'te final turuna kim kaldı? Özgül mü Serhat mı kazandı? İşte MasterChef 3. eleme adayı...

MASTERCHEF’TE 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 128. bölümde konuk şef olarak dünyaca ünlü şefimiz Fatih Tutak katıldı. Fatih şef, ilk oyunda yarışmacıların yapacağı yemekleri anlattı. Barbun, roka sosu, dometesli yanık pilav ve taramadan oluşan şefin tabağını yapmaları yarışmacılara 75 dakika süre verildi. Sürenin bitiminde bu zorlu yemeği yapan yarışmacılar, şeflerin beğenisine sundu. Sonrasında şefler yemekler hakkında değerlendirme yaptı ve verdiği puanları açıkladı. Şeflerin yarışmacılara verdiği puanlar şu şekilde;

Fatih şef: Serhat'a 8 puan, Özgül'e 7 puan verdi.

Somer şef: Serhat'a 7 puan, Özgül'e 7 puan verdi.

Danilo şef: Serhat'a 8 puan, Özgül'e 7 puan verdi.

Mehmet şef: Serhat'a 7 puan, Özgül'e 5 puan verdi.

Bu oyların sonucunda Serhat'ın toplam 30 puanı, Özgül'ün toplam puanı 26 puan oldu. Böylece ilk oyunu Serhat kazanmış oldu

MasterChef'te günün ikinci oyunu yaratıcılık idi. Bu oyunda yarışmacılara verilen ana ürün "Susam" oldu. Yaratıcı yemeği yapmaları için verilen süre 45 dakika oldu. İki yarışmacı da şeflerden yüksek puan almak, oyunu kazanmak için en lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. Süre bitiminde şefler, sunulan yemeklerin tadımını yaptıktan sonra yarışmacıları değerlendirdi. Bu oyunda Özgül 21 puan, Serhat 23 puan aldı. Böylece Serhat bu oyunu da kazanmış oldu. Puanların dağılımı ise şöyle;

Somer şef: Serhat'a 8 puan, Özgül'e 7 puan verdi.

Danilo şef: Serhat'a 8 puan, Özgül'e 8 puan verdi.

Mehmet şef: Serhat'a 7 puan, Özgül'e 6 puan verdi.

Günün son oyunu, dünya klasiklerindendi. Somer şefin imza tabağı Pekin Ördeği yemeğini yapmaları için verilen süre 75 dakika + 15 dakika oldu. Yarışmacılara verilen süre sonunda şefler tarafında verilen puanlara göre kazanan isim belli oldu. Bu oyunda Serhat 21, Özgül 16 puan aldı. Toplam puan dağılımı ise Serhat 74, Özgül 63 puan aldı.

Somer şef: Serhat'a 7 puan, Özgül'e 5 puan verdi.

Danilo şef: Serhat'a 7 puan, Özgül'e 6 puan verdi.

Mehmet şef: Serhat'a 7 puan, Özgül'e 5 puan verdi.

MASTERCHEF’TE FİNAL TURUNA KİM KALDI?

MasterChef 2020’de Özgül ve Serhat arasında zorlu bir mücadele yaşandı. Çeyrek finalde bu iki yarışmacı arasında yapılan 3 oyun, sezonun en önemli oyunlarını oynadı. Gecenin sonunda şeflerin verdiği puanlar sonrasında Serhat 74, Özgül 63 puan aldı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’nin çeyrek final haftasında dört yarışmacı arasında amansız mücadele sürüyor. Dört yarışmacı, her gün üç oyun oynuyor ve her oyunda yarışmacılara şefler on üzerinde puan veriyor. Gün sonunda en az puanı alanlar eleme potasına giriyor. Konuk şefin de oylamaya katıldığı ve toplan 70 puan üzerinden yapılan değerlendirmelerde ilk gün en düşük alan Emir, ikinci gün en düşük puanı alan Barbaros eleme adayı oldu. Bu akşam yapılacak oyunlar sonrasında üçüncü eleme adayı Özgül oldu.