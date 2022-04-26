Masumlar Apartmanı dizisinin final yapacağı iddiaları gündemde yer alıyor. Her Salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı final tarihi merak konusu oldu. İşte, "Masumlar Apartmanı final mi yapıyor, ne zaman final yapacak?" sorusunun cevabı...