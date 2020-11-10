TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları her hafta seyirci tarafından merak ediliyor. Her biri ayrı bir psikolojik problemle boğuşan Masumlar Apartmanı karakterlerinin hastalıkları araştırılıyor. Ezgi Mola tarafından canlandırılan ve temizlik konusundaki takıntılarıyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif Kompulsif Bozukluk nedir? OKB Tedavisi var mı?

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NEDİR?

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB),insanların obsesyon adı verilen sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncenin kendisini rahatsız etmesinden ötürü, genellikle rahatlamak amacıyla ritüel veya kompulsiyon adı verilen sürekli tekrar eden davranışlarda bulunmasıyla karakterize bir durumdur.

Obsesif kompulsif bozukluğa (OKB) sahip hastalar, kontrol edemedikleri düşünceleri, korkuları veya imgeleri saplantı halinde yaşarlar. Bu durum hem kendileri hem de çevresindekiler için son derece rahatsız edici olabilir.

Bu düşüncelerin ürettiği kaygı, gerginlik, kendini tekrarlayan davranışları, ritüeller veya rutinlerin zorunlu hale gelmesine neden olur. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastaları tüm bu zorunlulukları, takıntılı düşünceleri önlemek veya ortadan kaldırmayı sağlamak amacıyla tüm bunları bir rutin haline getirir.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastaları takıntılarını görmezden gelmeye ya da durdurmaya çalışsa da bu durumu engelleyemeyeceği gibi endişelerini de artırır. Kişi, stresini hafifletmek için zorlayıcı eylemlerde bulunmaya başladıkça kendin zorlar. Takıntılı düşünceler veya dürtülerden kurtulmaya çalışsalar da bu durum bazen daha kötü sonuçlara neden olabilir.

OKB BELİRTİLERİ NEDİR?

Kirlenme korkusu

Düzenli ve simetrik olma

Kendisini veya sevdiklerinin zarar görmesine ait düşüncelere kapılma

Başkalarının dokunduğu nesnelere dokunamamak

Nesneler düzenli olmadığında strese girme

El sıkışmaktan rahatsızlık duyma

Sürekli el yıkama

Aşırı temizlik takıntısı

Mikroplardan korkma

Sürekli duş alma isteği

Sürekli bir şeyleri kontrol etme ihtiyacı duyma

Bir şeyleri sayma

Kilitlendiklerinden emin olmak için kapıları tekrar tekrar kontrol etme

Kapalı olduğundan emin olmak için ocağı tekrar tekrar kontrol etme

Belirli kalıplarda sayma

Bir duayı, kelimeyi veya ifadeyi içten içe tekrarlamak

OKB TEDAVİSİ

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tedavi edilmediği takdirde kendiliğinden iyileşmeyebilir, bu nedenle tedavi almak son derece önemlidir.

Kişi, zihinsel hastalıkların teşhisi ve tedavisi için özel olarak eğitilmiş bir sağlık uzmanına yönlendirilebilir. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tedavisinde en etkili yaklaşım, ilaçları uygun terapiler ile birleştirmektedir.

Davranış Terapisi

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarında sıklıkla görülen abartılı veya takıntılı düşünceleri azaltmaya odaklı bir tedavi yöntemidir.

Amaç, Obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) olan kişilere, zorlayıcı davranışlarda bulunmadan kaygı yaratan inançlarıyla yüzleşmeleri konusunda yardımcı olmaktır.

İlaç Tedavisi

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarında beyindeki serotonin seviyelerini artırmaya yönelik ilaçlar kullanılabilir.