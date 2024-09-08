Matt Smith, punk saçıyla tanınmaz halde
Uzun kumral saçlarıyla tanınan Matt Smith, punk tarzında kazıtıp renklendirdiği saçlarıyla dikkat çekti. Bu imaj değişikliğinin nedeni sonradan ortaya çıktı
Matt Smith, bugünlerde cesur ve yeni bir görünüm sergiliyor. 41 yaşındaki 'House of the Dragon' oyuncusu, önceki gün New York'ta bir arkadaşıyla öğle yemeği için buluşurken yeni imajıyla fotoğraflandı.
Ünlü oyuncu, yanlarını tamamen kazıttığı saçlarının sadece ortasını uzun bırakmış ve bu kısmı da renklendirmişti.
ESKİ HALİNDEN ESER YOK
Saçlarının asi görünümü, kot ceket, beyaz tişört ve güneş gözlüğü kombinlenince, Matt Smith alışılmışın dışında imajıyla hayranlarını şaşırttı.
Matt Smith'in rol aldığı yeni Darren Aronofsky filmi 'Caught Stealing' için saçlarını 'punk' tarzında kazıttığı anlaşıldı.
HER ŞEY FİLM İÇİN
Matt Smith filmde; Austin Butler, Zoe Kravitz, Regina King, Liev Schreiber, Bad Bunny ve Will Brill'le birlikte rol alıyor.
Charlie Huston'ın aynı adlı kitabından uyarlanan 'Caught Stealing', 90'ların New York'unda yeraltı suç dünyasında farkında olmadan vahşi bir hayatta kalma mücadelesine atılan tükenmiş eski beyzbol oyuncusu Hank Thompson'ı (Austin Butler) konu alıyor.