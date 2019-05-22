Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mavi ışık uykudan da ömrümüzden de çalıyor

HABERTURK.COM

Binlerce yıldır havanın kararmasıyla uyuyup, gün ışığıyla uyanmaya alışan biyolojik saatimiz son 50 yılda bile bu alışkanlığından çok şey kaybetti. Artık daha az, kalitesiz uyuyor ve doğamıza karşı geliyoruz. Bunun sağlığımıza etkileri de oldukça fazla. Prof. Dr. Derya Uludüz yazdı

Mavi ışık

Normalde vücudumuzun güneşten aldığı ‘mavi ışığı’ artık yapay aydınlatmalar, elektronik aletler ile alıyoruz. Bu da beynimizde bir yanılgı yaratıyor. Hormonal düzen ve uyku-uyanıklık döngüsü bozuluyor. Çarktaki bir dişlinin bozulması da elbette ki tüm düzeni etkiliyor. Tip 2 diyabet, depresyon ve obezite her geçen gün artıyor ve bunlar da insan ömrünü kısaltan etkenler. Peki, mavi ışık bize neler yapıyor ve bu ışıktan nasıl korunuruz?

MAVİ IŞIK BEYNİ YANILTIYOR, HORMONLARI BOZUYOR

Vücut doğal akışı içinde günün belli saatlerinde hormonlar salgılar. Örneğin sabaha karşı kortizol hormonu bizi uyandırıyor. Kortizol ile metabolizma hızı ve iştah düzenlenirken, konsantrasyon ve enerji artıyor. Yine saat gece olduğunda melatonin hormonu salgılanmaya başlıyor. Bu hormon vücudumuza yorulduğumuzu ve uyumamız gerektiğini söylüyor. Ancak mavi ışık en çok da melatonin hormonuna zarar veriyor çünkü mavi ışık yüzünden beyne gece olduğu sinyali tam olarak iletilemiyor. Uykunun hem miktarı hem de kalitesi düşüyor. Melatonin hormonu kanser, depresyon, obezite, metabolik sendrom gibi birçok hastalığa karşı bizi korur. Tam da bu yüzden uyumadan en az yarım saat önce telefonla uğraşmayı bırakmamız gerekiyor. Kendimizi mavi ışığa maruz bıraktıkça bizi koruyan bu faydalı hormonu baltalıyoruz.

GÖZ HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜYOR

Mavi ışık gözdeki hücre ölümünün ve göz kuruluğunun en önemli nedeni. Mavi, yeşil, kırmızı ve sarı ışıkların hücre tiplerine etkisi incelendiğinde en fazla hücreye zarar veren ışığın mavi ışık olduğu tespit edildi. Ayrıca normalde 60’lı yaşların üzerinde ortaya çıkan yaşa bağlı ‘maküler dejenerasyon’ dediğimiz yakını görme bozukluğu artık mavi ışığa maruz kalanlarda daha erken yaşlarda ortaya çıkıyor. Çünkü mavi ışık hassas olan ve retinaya gözün gördüğünü iletmekle görevli olan fotoreseptör hücrelerin ölmesine neden oluyor.

CİLDİ YAŞLANDIRIYOR

Yıllarca cildimizi yaşlanmak için güneşten koruduk ama son yıllarda mavi ışığın da ciltte sarkma, kırışıklık ve lekeye yol açtığı konuşulmaya başlandı. Mavi ışık derideki serbest radikal miktarını da arttırırken DNA hasarına yol açarak cildi yaşlandırdığı, kollajen ve elastin gibi yapıları bozduğu düşünülüyor.

MAVİ IŞIĞI DOĞAL OLARAK GÜNEŞTEN ALIN

Mavi ışık sadece dijital cihazlarımızdan değil, aynı zamanda doğal güneş ışığından da geliyor. Aslında, gündüz vakitlerinde doğal güneş ışığından alınan mavi ışık özellikle depresyon gibi bazı hastalıklar için çok faydalı. Ancak en başta da söylediğim gibi normal doğal süreçte gündüz karşılaştığımız mavi ışıkla gece karşılaşmak vücudun dengesini bozuyor. 5 dakika internete bakayım diyerek telefonu elinize aldığınızda birden uykunuzun kaçtığını görürsünüz çünkü bu beyninize yanlış bir sinyalin gitmesine neden olmuştur. Bizi uyandıran, güneş ışığıyla salgılanmaya başlayan kortizol hormonu bu sahte mavi ışıkla salgılandığında uykusuzluk ve strese neden olur. Kalitesiz bir gece uykusu da bağışıklık sistemimizi zayıflatır, depresyon riskini artırır ve beyin işlevlerini bile etkiler. Dengesiz bir uyku düzeni, beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan beyaz madde miktarının azalmasına neden olur. Bu da öğrenme ve hafıza gibi işlevlerinizin azalması anlamına gelir. Akşam vakitlerinde mavi ışıktan mümkün olduğunca kaçınmazsanız, iç saatinizle gelen uykunun iyileştirici, temizleyici, yenileştirici etkilerinden yararlanamazsınız.

NASIL KORUNURUZ? 

TEKNOLOJİK CİHAZLARINIZDA SARI FİLTRE KULLANIN 

Peki, tüm bu saydığım kötü etkilerden nasıl korunacağız? Öncelikle telefonunuza sarı renkli filtre sağlayan uygulamalardan birini indirin. Bu uygulamalar, saat diliminize bağlı olarak ekranınızın rengini ve parlaklığını otomatik olarak ayarlar. Dışarısı karanlık olduğunda, mavi ışığı etkili bir şekilde engeller ve ekranınıza soluk turuncu bir ton verir. Böylece beyniniz akşamları uyanık kalması gerektiği sinyalini alamaz. Ayrıca, mavi ışık filtrelemesine özel olarak yapılan sarı camlı gözlükler de işinizi görebilir. Çalışmalar, insanların mavi ışığı filtreleyen gözlük kullandıklarında, aydınlatılmış bir odada bile veya bir elektronik cihaz kullanırken, karanlıkta olduğu kadar melatonin ürettiklerini gösteriyor. Ayrıca, bazı çalışmalar mavi ışığı filtreleyen gözlüklerin kişilerin uyku kalitesi ve ruh halinde sadece 2 haftalık bir süre içerisinde önemli gelişmeler sağladığını kanıtlıyor.

EVDEKİ AYDINKLATMAYA DİKKAT EDİN

Eski zamanları düşünürsek belki loş sarı bir ışık veren ufak bir mum ya da gaz lambası kullanılırdı. İnsanlar erkenden uyur ve sabahları çok erken saatte zinde uyanırdı. Özellikle günümüzde enerji tasarrufu için kullanılan LED lambalar, çok daha fazla mavi ışık üretiyor. Tüm bunlar, iç saatimizin doğal işlevini görmesi neredeyse imkânsız hale geliyor. Bu yüzden, mümkün olduğunca eskilere dönmeyi deneyin. Evinizdeki tüm lambaları yatmadan 1-2 saat önce kapatın veya oldukça loş ışıklar, hatta mumlar kullanın.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ALS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Kimlerde görülür?
SAĞLIKALS hastalığı nedir?
'İftardan sonra peş peşe sigara içmeyin'
SAĞLIKİftardan sonra bunu yapıyorsanız...
Metabolizmayı yavaşlatan 5 hata!
SAĞLIKFarkında değiliz ama bu 5 hata metabolizmayı ...
'Karaciğer dostu' enginarın tam zamanı
SAĞLIKKaraciğer dostu! Bol bol tüketin
Dövme bağımlısı adam dudak uçuklattı!
SAĞLIKDövme bağımlısı adam dudak uçuklattı!
Çok sevdiği acı, dilini yakınca kanser olduğunu öğrendi
SAĞLIKÇok sevdiği acı, dilini yakınca gerçekle yüzleşti!
Genç erkeklerin romatizmal hastalığı: Gut
SAĞLIKPadişah Hastalığı deniyor! Genç erkekleri vuruyor!
Bamya tohumunun faydaları
SAĞLIKKendisi küçük etkisi büyük!
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin sağlık sistemi dünyaya örnek
SAĞLIKSağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin sağlık sistemi ...
Ramazanda 'kişiye özel uyku düzeni' tavsiyesi
SAĞLIKRamazanda 'kişiye özel uyku düzeni' tavsiyesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X