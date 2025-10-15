Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Mavi yengeç avlayan 2 kişi yakalandı | Son dakika haberleri

        Mersin'de mavi yengeç avlayan 2 kişi yakalandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde yasa dışı olarak mavi yengeç avcılığı yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 18:46 Güncelleme: 15.10.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mavi yengeç avlayan 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesi Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yasa dışı şekilde yengeç avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Bölgede araştırma yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, tekneyle açıldıkları gölde mavi yengeç avlayan 2 şüpheliyi yakaladı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı çalışmada, şüpheliler hakkında "özel koruma bölgesi içerisinde yasak alanda bulunma" ve "yasa dışı mavi yengeç avcılığı yapma" suçlarından işlem başlatıldı. Ekipler, 120 mavi yengeci tekrar doğal yaşam alanına bıraktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mersin haberleri
        #mavi yengeç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin Şara ile görüştü
        Putin Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var!
        Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var!
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Icardi fedakarlığa hazır!
        Icardi fedakarlığa hazır!
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru!
        Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru!
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak