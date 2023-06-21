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Haberler Televizyon Maviye Sürgün 3. Bölüm fragmanı yayında! Maviye Sürgün yeni bölüm fragmanı izle
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Maviye Sürgün 3. Bölüm fragmanı yayında!

Show TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi Maviye Sürgün’ün yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Maviye Sürgün 3. Bölüm fragmanı yayında! Maviye Sürgün yeni bölüm fragmanı izle
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Maviye Sürgün'ün 3. bölümünün ikinci fragmanı izleyiciyle buluştu. Ali’nin Defne’ye “Bu iş daha fazla tatsızlaşmadan bitsin!” dediği tanıtımda Murat’ın hastaneye kaldırılması dikkat çekerken, Ozan ve Ali arasında gerilim giderek tırmanıyor. Azra’nın sözleri Ali’yi derinden sarsarken, Arda ile Defne sıcak bir bağ kurmaya başlıyor. Olayların giderek karışmaya başladığı yeni bölümde yaşanacaklar heyecanla bekleniyor!

MAVİYE SÜRGÜN’ÜN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ozan, izini sürdüğü Defne’ye, Ali’nin kayınpederi Salih’in otelinde ulaştı. Ancak genç kadın Ozan’ı hatırlamadığını söyleyerek onunla gitmedi. Salih’in otelini satın almak isteyen Ozan, dikkat çekmemek için sessiz kalsa da çantaya ulaşmak için Defne’yi adım adım takip edecekti. Salih’in oteline yerleşen Murat’la Defne, Murat’ın yolda tanıştığı Cüneyt’i de dâhil ettikleri bir plan yaptı. Ozan’ın takibinden kısa süre için de olsa kaçmayı başaran Defne, denize attığı çantanın yerini buldu ancak derine inen çantayı almayı başaramadı. Murat paralara ulaşmak için Hasan’dan dalış dersleri almaya başlarken Ozan, tehlikeli yüzünü gösterdi. Defne’nin arkadaşını kullanarak genç kadını tehdit edeceğini düşünen Ozan, Murat yerine Cüneyt’i kaçırdı. Murat’ın, Ozan’ın elinde olduğunu düşünen Defne ise çaresizce arkadaşını kurtarmak için yola çıktı. Bu sırada Murat’ın Ali tarafından kaçırıldığı görüldü. Final sahnesinde ekrana gelen ters köşe izleyenleri şoke etti. Şüpheleri giderek artan Ali, Murat’ı alıkoyarak Defne’yle ilgili gizemi çözebilecek miydi?

Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

Maviye Sürgün yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Maviye Sürgün’ün 3. Bölüm 2. Tanıtımı;

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Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları

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