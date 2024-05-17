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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Maximum Gençlik Festivali 22 Mayıs'ta başlıyor

        Maximum Gençlik Festivali 22 Mayıs'ta başlıyor

        Bu yıl Mayıs ve Haziran aylarında 4 ilde gerçekleştirilecek Maximum Gençlik Festivali'nde Adamlar, Can Ozan, Sufle ve Skapova müzik grupları sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 00:32 Güncelleme: 17.05.2024 - 00:32
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        Maximum Gençlik Festivali 22 Mayıs'ta
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        Hikâyesinin peşinden koşan, kültürle, sanatla, sporla, müzikle yaşayan gençler, Mayıs ve Haziran boyunca bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Maximum Gençlik Festivali’nde buluşacak. Türkiye İş Bankası ve BKM iş birliğiyle düzenlenen Maximum Gençlik Festivali, bu yıl Mayıs ve Haziran aylarında 4 ilde gerçekleştirilecek.

        Adamlar, Can Ozan, Sufle ve Skapova, gençlerin heyecanı ve coşkusuyla 22 Mayıs’ta Mersin Marehan Convention Center, 27 Mayıs’ta Ankara ODTÜ M.D. Vişnelik Tesisleri Çim Amfi, 29 Mayıs’ta Samsun Doğu Park Amfi Tiyatro, 4 Haziran’da Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi’nde buluşacak. DJ ve MC’nin de katılımlarıyla festival coşkusu katlanarak yaşanacak. Maximum Genç Kredi Kartı sahipleri, festival biletlerini ücretsiz alabilecek.

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        Festival Akışı:

        16.00 Açılış

        18.45 Skapova

        20.00 Sufle

        21.00 Can Ozan

        22.25 Adamlar

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        #İş Sanat
        #Maximum Gençlik Festivali
        #Adamlar
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