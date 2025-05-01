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        Haberler Bilgi Yaşam Mayıs kira artış oranı 2025: Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Mayıs kira artış oranı 2025: Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine göre kira artış oranı belli olacak. Mayıs ayı kira artış oranı tüm kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Peki Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 13:38 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:39
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        Milyonlarca kiracı ve mülk sahibi Mayıs ayı kira artış oranını merak ediyor. TÜİK tarafından Mart enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs ayı konut ve iş yeri kira artış oranı da netlik kazanacak. Peki, TÜİK Nisan enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak, Mayıs kira artış oranı ne zaman belli olacak? İşte, detaylar...

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        MAYIS 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

        Buna göre; Nisan ayı enflasyon verileri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak. Mayıs ayı kira artış oranı da 5 Mayıs tarihinde netlik kazanacak.

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        NİSAN AYI ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025

        Zamsız kira bedeli: 10.000 TL

        Kira zam oranı: yüzde 51.26

        Kira zam bedeli: 5.126 TL

        Zamlı kira bedeli: 15.126 TL

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