Mayıs kira artış oranı 2025: Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Milyonlarca kiracı ve mülk sahibi Mayıs ayı kira artış oranını merak ediyor. TÜİK tarafından Mart enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs ayı konut ve iş yeri kira artış oranı da netlik kazanacak. Peki, TÜİK Nisan enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak, Mayıs kira artış oranı ne zaman belli olacak? İşte, detaylar...