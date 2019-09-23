Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Maymunlar Cehennemi filmi oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi filmi konusu nedir?

ATV ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak Maymunlar Cehennemi filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Freida Pinto ve Brian Cox gibi oyuncuların yer aldığı Maymunlar Cehennemi filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Maymunlar Cehennemi

Maymunlar Cehennemi filmi oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Bilim Kurgu ve Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, filmin detayları...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film günümüzde yaşanmaktadır. Genetik mühendislerinin maymunların üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu maymunlarda zihinsel gelişmeler olmuştur. Bunları gözlemleyen Will Rodman bir maymunu o genetik araştırmaların yapıldığı tesisten kaçırır. Filmin asıl konusu bundan sonra başlar. Will maymunla dostluk kurar ve ona pek çok şey öğretip bir insan gibi yaşatmaya çalışır. Fakat maymun bunu fark eder. Bir gün, Will'in babası araba kazası yapar.

Çarptığı arabanın sahibi Will'in babasının üzerine yürür ve bunu gören Cesar (Will, maymuna bu adı verir.) sinirlenip adamı yaralar. Bunun üzerine Cesar maymun hapishanesine atılır. Burada birçok maymunla tanışır ve pek çok işkenceye katlanır. Fakat Will'e de kırgınlığı geçmez, çünkü Will'in onu orada bıraktığını sanır. Cesar bütün bu olanlara rağmen plan kurar ve maymun arkadaşları ile kaçar ve ardından genetik mühendislerinin bulunduğu binayı yağmalarlar. Birçok insanı öldürüp ormana ulaşmaya çalışırlar ve başarırlar. Filmin sonunda Will, Cesar'a yanında kalabileceğini söyler; fakat Cesar, evinin maymunların yanı olduğunu söyler.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Freida Pinto, Brian Cox, Andy Serkis, James Franco, David Oyelowo, John Lithgow, Tom Felton yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çukur 3. sezon 2. bölüm tanıtımı: Azer'in büyük sınavı!
TELEVİZYONAzer'in büyük sınavı!
Aşk Ağlatır izleyenleri ekran başına kilitledi! 22 eylül reyting sonuçları!
TELEVİZYONAşk Ağlatır yine zirvede!
MasterChef dün akşam hangi takım kazandı? 22 Eylül MasterChef kaptanlık ve ödül oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONMasterChef dün akşam hangi takım kazandı?
MasterChef ödül oyunu kim kazandı, kaptan kim oldu? 22 Eylül MasterChef Türkiye son bölümde yaşananl
TELEVİZYONMasterChef ödül oyunu kim kazandı
Aşk Ağlatır 4. bölüm fragmanı: Sen beni merak etme! Aşk Ağlatır 3. son bölümünde neler oldu?
TELEVİZYON"Sen beni merak etme!"
Savaşçı dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı son bölümde neler oldu?
TELEVİZYONSavaşçı dizisi yeni sezon ne zaman
Güldür Güldür Show yeni sezonuyla 4 Ekim Cuma başlıyor!
TELEVİZYONEğlence kaldığı yerden devam ediyor
Kuzey Yıldızı İlk Aşk adını zirveye yazdırdı! 21 eylül reyting sonuçları!
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk adını zirveye yazdırdı
Aşk Ağlatır 3. bölüm fragmanları: Yusuf, hayatına Ada'yla devam etmek istiyor - Show TV
TELEVİZYONYusuf, hayatına Ada'yla devam etmek istiyor
Bir Aile Hikayesi 15. yeni bölüm fragmanı: Berk, Nil çıkmazında! Bir Aile Hikayesi 14. son bölüm
TELEVİZYONBerk, Nil çıkmazında!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X