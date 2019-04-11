Çalçakırlar Mahallesi'nde 1994-2009 yılları arasında 3 dönem muhtarlık yapan Bircan Küçük (63),31 Mart'taki seçimlerde muhtar seçilen Erdal Şahin'in mazbata töreninden dönerken fenalaşarak yere düştü.

AA'nın haberine göre arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Küçük'e müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Küçük, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük'ün cenaze törenine, yakınları, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ve mahalle halkının katıldı. Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çalçakırlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.