"Bir tek isteğim var"

HABERTURK.COM

Sanatçı Mazhar Alanson, 'Ah Bu Ben', 'Sarı Laleler', 'Psikopat', 'Ali Desidero', 'Ele Güne Karşı' gibi klasikleri ve son albümü 'Yazan Aşık'taki yeni şarkılarından oluşan özel repertuvarıyla 8 Şubat Cumartesi akşamı TİM Show Center'da sahne alacak.

'Best Of Mazhar Alanson' konserlerinde en sevilen şarkılarını seslendirecek olan sanatçı, İstanbul'dan sonra 21 Şubat'ta İzmir Suat Taşer Tiyatrosu, 28 Şubat'ta Ankara Congresium, 29 Şubat'ta ise Bursa Merinos Kültür Merkezi'ndeki dinleyicileriyle buluşacak.

Mazhar Alanson, müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği 'Best Of Mazhar Alanson' konseri ile İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'dan sonra ise 13 Mart'ta Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden sahnede olacak.