Mazhar Alanson 'Yazan Aşık'

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödül kazanan MFÖ'nün üyesi Mazhar Alanson, gruptan ayrı olarak solo albümü 'Yazan Aşık'ı tamamladı. Alanson, albümünde 'Geç Yağan Yağmur', 'Hayat Köprüsü', 'Zor Adammışım', 'Takma Kafana', 'Senden Önce', 'Ben Eskiden' ve 'Destan' adlı şarkılara yer verdi.
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