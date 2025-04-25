Mazot ve gübre desteği: 4 milyar 937 milyon 212 bin 540 TL

Hububat desteği: 1 milyar 712 milyon 749 bin 509 TL

Kırsal kalkınma yatırım desteği: 13 milyon 604 bin 105 TL

Sertifikalı tohum kullanım desteği: 6 milyon 77 bin 957 TL

Mazot ve gübre desteği ödemesi, T.C. kimlik numarasının son hanesi '0' olan çiftçilere bugün yapılacak. Diğer destek kalemleri ise tek seferde ve toplu olarak tüm hak sahiplerinin hesaplarına bugün aktarılacak.

Bu ödemelerle birlikte çiftçilerin üretim maliyetlerinin hafifletilmesi ve sürdürülebilir tarımın güçlendirilmesi hedefleniyor.