Mbabane Swallows - ZESCO United maçı rakamları

Mbabane Swallows ve ZESCO United, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü CAF Şampiyonlar Ligi Grup D maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:00. 4 puanlı Mbabane Swallows 3. sırada bulunuyor, ZESCO United 2 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Mbabane Swallows, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. ZESCO United, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 284. İddaa'da Mbabane Swallows kazanır 0.00, berabere biter 0.00, ZESCO United kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Mbabane Swallows son hafta oynanan ZESCO United maçında 1-0 yenildi.

ZESCO United, Mbabane Swallows karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Mbabane Swallows, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

ZESCO United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. ZESCO United, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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