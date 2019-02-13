Alışveriş yapmayı seven ve haftanın en az iki günü alışveriş turuna çıkan başarılı futbolcu Galatasaray kulübünde yapılan toplu imza töreni sonrası soluğu alışveriş merkezinde aldı.

Aracını bırakır bırakmaz hayranlarının fotoğraf istekleri ile karşılaşan Diagne, alışveriş turu boyunca aynı ilgi ile karşılaştı. Zaman zaman fotoğraf sırası oluşsa da hayranlarını kırmayan ünlü futbolcu, alçak gönüllülüğü ile tam not aldı.