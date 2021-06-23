Dünyaca ünlü antivirüs yazılımcısı John McAfee, hapiste olduğu İspanya'da yaşamına son verdi. Kripto para dünyasının önemli isimleri arasında yer alan John McAfee'nin intihar sebebi henüz bilinmiyor...

MCAFEE NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Vergi kaçırma suçlamasıyla hakkında uluslararası arama ve tutuklama kararı bulunan ABD’li antivirüs yazılımcısı John McAfee'nin, 3 Ekim'de Barselona'dan İstanbul'a gitmek üzereyken El Prat Havalimanı'nda yakalanmıştı.

İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin polis kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Amerika Birleşik Devletleri tarafından vergi kaçırma suçlamasıyla hakkında uluslararası arama ve tutuklama kararı çıkartılan John McAfee'nin tutuklandığı bildirilmişti.

JOHN MCAFEE KİMDİR?

John McAfee (doğum John David McAfee, 15 Eylül 1945),Britanyalı-Amerikalı bilgisayar programcısı ve işletmecidir. 1987'de McAfee Associates yazılım şirketini kurdu ve şirketten istifa ettiği 1994'e kadar işletti. "İlk ticari antivirüs yazılımının yaratıcısı" olarak anılan John McAfee, günümüzde bir dizi kurumsal güvenlik yazılımı üreten McAfee Associates ile ilk başarısını elde etti. Şirket, 2011'de Intel tarafından satın alındı ancak yazılım her zaman McAfee markasını taşıyordu. Çoğunluk hissenin TPG Capital'de olması sebebiyle TPG Capital'ın kontlüne geçti. McAfee'nin kişisel serveti 2007-2008 finansal krizinde zarar etmeden önce $100 milyonla zirveye ulaşmıştı.

McAfee 1945'te, II. Dünya Savaşı'nda Cinderford, Birleşik Krallık'taki Birleşik Devletler askerî üssünde hizmet veren Amerikalı bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının askerlik hizmeti sona erdikten sonra ailecek Virginia, ABD'ye taşındalar ve McAfee, orada büyüdü. McAfee, Amerikalı olduğu kadar kendini İngiliz hissettiğini de belirtti.

Sonraki yıllarda kripto paralar ile ilgilenmeye başlayan McAfee, 11 Nisan 2020'de Proof-of-Stake algoritmasını kullanan Ghost adında gizlilik odaklı bir kripto para birimi geliştirmeye başladığını duyurdu. Fakat proje hayata geçtikten kısa bir süre sonra John McAfee projeden ayrıldığını açıkladı.

6 Ekim 2020 tarihinde ICO tekliflerinin yanıltıcı reklamlarını sosyal medya üzerinden yaptığı iddiasıyla İspanya'da tutuklandı.