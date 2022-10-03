13 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT

Bu iddialar üzerine Sherry Head Mc Donald’s’dan davacı olarak 13 milyon dolarlık tazminat talep etti.

Head kendisi için 3 milyon dolar ve cezai tazminat olarak 10 milyon dolar talep etti.

McDonald’s’dan ise açıklama gelmedi.