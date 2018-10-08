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McGurk, cumhurbaşkanı anlaşmazlığından sonra ilk kez IKBY'de

ABD Başkanı Donald Trump’un DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında yaşanan cumhurbaşkanı anlaşmazlığının ardından ilk kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) temaslarda bulundu

08.10.2018 - 01:35 | Güncelleme: AA

McGurk, Erbil'in Salahaddin kasabasında IKBY eski Başkanı ve KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Barzani'nin internet sayfasından yapılan açıklamada, ikilinin Irak'taki son siyasi gelişmeler, 30 Eylül'de IKBY'de yapılan milletvekili seçimleri ve ülkede yeni hükümet kurma çalışmalarının ele alındığı belirtildi.

AA'nın haberine göre görüşmenin ardından McGurk akşam Süleymaniye'ye geçerek, KYB Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul ile bir araya geldi.

Resul'un basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede KDP ve KYB arasında yaşanan cumhurbaşkanı sorunuyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Resul, KYB'nin IKBY'deki siyasi partiler arasında yaşanan sorunların müzakere masasında çözüm bulunmasına önem verdiklerini ve mevcut çekişmelerin bir kenara atılması gerektiğini ifade etti.

İkili görüşmede ayrıca, Irak'ta hükümetin en kısa sürede kurulmasını önemsediklerini ve yeni kurulacak hükümetin anayasaya bağlılığı çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Irak meclisinde, KDP ve KYB'nin yaklaşık 3 haftadır üzerinde çekişmeler yaşadığı cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 Ekim'de, KYB'nin adayı Salih 219 oyla yeni cumhurbaşkanı olmuştu. KDP adayı Fuad Hüseyin ise 22 oy almıştı.

Barzani, seçim esnasında yayımladığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanını seçme yöntemini sert bir dille eleştirerek, bundan sonra farklı bir tavır sergileyecekleri uyarısında bulunmuştu.

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