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MEB açıkladı! 2022-2023 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sınava katılım gösterecek adaylar sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız verirken, AÖL 1. dönem sınav tarihlerini mercek altına aldı. İşte 2022- 2023 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri...

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  • MEB açıkladı! 2022-2023 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? AÖL sınavları nasıl yapılacak?

    AÖL sınav tarihlerinin belli olmasının ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Açık Öğretim Lise sınavları, bilindiği gibi online olarak gerçekleştirilmektedir. MEB 2022-2023 AÖL sınav takvimini paylaşmasının ardından 1. dönem sınav tarihleri de netlik kazanmış oldu. Peki AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
  • MEB açıkladı! 2022-2023 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? AÖL sınavları nasıl yapılacak?

    AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? 

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu

    Buna göre, 22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları;9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak gerçekleşecek.
  • MEB açıkladı! 2022-2023 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? AÖL sınavları nasıl yapılacak?

    AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

    Açık Öğretim Lise sınavları, online olarak gerçekleştirilecek. 

    Sınav sırasında öğrenciler,  çoktan seçmeli 25 soruya tabi tutulurken, 20 dakikalık bir sınav zamanına sahip olacak.
  • MEB açıkladı! 2022-2023 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? AÖL sınavları nasıl yapılacak?

    AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI 

    MEB, AÖL öğrencilerinin mezun olması için bazı şartlar sunuyor;

    -18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders almak zorunda,

    -Kazanılan toplam kredinin 170 olması,

    -Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,

    -Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,

    -En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.
  • MEB açıkladı! 2022-2023 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? AÖL sınavları nasıl yapılacak?

    AÇIK LİSE EK SINAV DUYURUSU 

    2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler Ek Sınava (2021-4 ek sınavı) katılabilecektir.

     
  • MEB açıkladı! 2022-2023 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? AÖL sınavları nasıl yapılacak?

    Öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak 2021-4 ek sınav katılım durumlarını sorgulayacak. 2021-4 ek sınavı, 21 Kasım 2022 tarihi saat 09.30 ile 23 Kasım 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

     
  • MEB açıkladı! 2022-2023 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? AÖL sınavları nasıl yapılacak?

    Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlü öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları;

     

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