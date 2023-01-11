Her sene MEB tarafından düzenlenen LGS sınavı için bu sene de geri sayım başladı. Hayalindeki liseye girmek için yoğun şekilde çalışan öğrenciler, 2023 yılında LGS'nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2023 LGS ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...