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EKYS ne zaman yapılacak? 2023 EKYS ertelendi mi?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 5 Mart'ta yapılması planlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen EKYS sınavı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. İşte 2023 EKYS tarihi...

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  • MEB'ten kritik açıklama! EKYS ne zaman yapılacak? 2023 EKYS ertelendi mi?

    18 Ocak tarihinde başlayan EKYS başvuruları 24 Ocak tarihinde son erdi. 5 Mart'ta yapılması planlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenip ertlenmediği adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "EKYS ne zaman yapılacak? 2023 EKYS ertelendi mi?" İşte 2023 EKYS hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
  • MEB'ten kritik açıklama! EKYS ne zaman yapılacak? 2023 EKYS ertelendi mi?

    EKYS SINAVI ERTELENDİ Mİ?

    5 Mart 2023 tarihinde yapılacağı açıklanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

     
  • MEB'ten kritik açıklama! EKYS ne zaman yapılacak? 2023 EKYS ertelendi mi?

    ÖSYM 2023 MEB EKYS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Erteleme kararı alınan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için yeni tarih henüz açıklanmadı. Ancak ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde sınavın yeni tarihinin paylaşılması bekleniyor.

     
  • MEB'ten kritik açıklama! EKYS ne zaman yapılacak? 2023 EKYS ertelendi mi?

    EKYS NEDİR?

    Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı anlamına gelen bu sınav ile okullara Müdür veya Müdür Yardımcısı olarak atamalar yapılır. Bu sınava girip başarılı olanlar Müdür veya Müdür Yardımcısı kadrolarına atanma hakkı kazanır.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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