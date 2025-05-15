Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim MEB Uzman Yardımcılığı sonuçları açıklandı

        MEB Uzman Yardımcılığı sonuçları açıklandı

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 17-28 Şubat tarihlerinde yapılan Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 20:03 Güncelleme: 15.05.2025 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEB Uzman Yardımcılığı sonuçları açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, atanmaya hak kazanan adaylara yönelik duyuruda, adaylardan başka kurumda görev yapan ve muvafakati uygun görülmeyenlerin atamalarının yapılmayacağı belirtildi.

        Yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine, puan üstünlüğüne göre yedek adaylar atanacak.

        Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

        Adaylar, 5 iş günü içinde komisyona itiraz edebilecek ve itirazlar komisyonca en geç 10 iş günü içinde karara bağlanacak.

        REKLAM

        Sonuçlara "personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?