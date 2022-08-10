İstanbul ekibi, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Medipol Başakşehir'in 90 dakika sonunda iki farklı geride olması durumunda ise 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da durum değişmezse penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

Turuncu-lacivertli ekipte UEFA listesinde yer almayan Mesut Özil ve Nacer Chadli bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.