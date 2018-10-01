Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Ligdeki ilk 6 maçında 13 puan toplayan Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederse bu haftayı da lider tamamlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0 - YENİ MALATYASPOR: 0

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Mossoro, Visca, Kerim Frei, Adebayor

YENİ MALATYASPOR: Fabian, Chebake, Mina, Sadık, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Boutaib

SAAT: 20:00

HAKEM: Fırat Aydınus

STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı

YAYIN: BeIN SPORTS 1

Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa'ya yenildi. İstanbul ekibi, sırasıyla Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldıktan sonra ise geçen hafta Bursaspor ile berabere kaldı.

İlk 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Evkur Yeni Malatyaspor ise 10 puana sahip.

EMRE BELÖZOĞLU GERİ DÖNÜYOR

Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu'nun cezası sona erdi. Sakatlığı da geçen Belözoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın tercih etmesi halinde bu mücadelede takımındaki yerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni, Eljero Elia ve Alparslan Erdem, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

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