Medvedev: Trump'ın Putin ile görüşmesi Rusya'nın asla yenilmeyeceğini gösteriyor

Rusya'nın eski devlet başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus lider Putin'i arayarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesinin konuşulmasıyla ilgili yorumda bulundu.

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Bu telefonun, Batı'nın Rusya'yı asla yenemeyeceğinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Medvedev, şu ifadeleri kullandı:

"Gezegenin bir ana ülkesi ve bir üst düzey yöneticisi yoktur ve olamaz. Bu ders kibirli Amerikan elitleri tarafından öğrenilmelidir. Bizi dize getirmek mümkün değil. Rakiplerimiz bunu ne kadar çabuk anlarsa o kadar iyi olur."