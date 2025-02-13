Medvedev: Trump'ın Putin ile görüşmesi Rusya'nın asla yenilmeyeceğini gösteriyor
Rusya Güvenlik Konsey Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin Batı'nın Rusya'yı yenme umutlarının asla gerçekleşmeyeceğini gösterdiğini söyledi.
Rusya'nın eski devlet başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus lider Putin'i arayarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesinin konuşulmasıyla ilgili yorumda bulundu.
Bu telefonun, Batı'nın Rusya'yı asla yenemeyeceğinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Medvedev, şu ifadeleri kullandı:
"Gezegenin bir ana ülkesi ve bir üst düzey yöneticisi yoktur ve olamaz. Bu ders kibirli Amerikan elitleri tarafından öğrenilmelidir. Bizi dize getirmek mümkün değil. Rakiplerimiz bunu ne kadar çabuk anlarsa o kadar iyi olur."