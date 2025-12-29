Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi, 29 Aralık Pazartesi akşamı televizyon sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Dean Georgaris, Belle Avery kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Jon Turteltaub oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin konusu ve oyuncuları...
Başrollerini Jason Statham, Li Bingbing üstlendiği Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2016 yılında Yeni Zelanda'da başlayan filmin çekimleri, 4 Ocak 2017'de Çin'in Hainan'ın Sanya şehrinde sona erdi. 2018 yılında vizyona giren film, Pasifik Okyanusu'nun tabanında bir kurtarma görevi sırasında 23 metre uzunluğundaki megalodon köpekbalığıyla karşılaşan bir grup bilim insanını konu alıyor. Peki, "Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Meg: Derinlerdeki Dehşet ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET KONUSU NEDİR?
Deniz subayı ve aynı zamanda ünlü bir dalgıç olan Jonas Taylor, Mariana Çukuru yakınlarında başına gelen korkunç olayın ardından ekibini terk ederek kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybetmiştir. Görev sırasında karşılaştığı ve ekibini terk etmesine neden olan devasa köpekbalığına ise kimse inanmamıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra Taylor, bir kurtarma operasyonu için tekrar göreve çağrılır ancak yıllar önce karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır, bu yüzden operasyona katılmadan önce tüm korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir.
DERİNLERDEKİ DEHŞET OYUNCULARI KİMLER?
Jason Statham - Jonas Taylor
Li Bingbing - Suyin
Rainn Wilson - Jack Morris
Ruby Rose - Jaxx
Winston Chao - Dr. Minway Zhang
Page Kennedy - DJ
Jessica McNamee - Lori Taylor
Ólafur Darri Ólafsson - "The Wall"
Robert Taylor - Dr. Heller
Sophia Cai - Meiying
Masi Oka - Toshi
Cliff Curtis - James "Mac" Mackreides