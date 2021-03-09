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Meghan Markle: Yaşamak istemediğim zamanlar oldu

Sussex Dükü Harry ve Düşesi Megan, ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri ve CBS kanalında yayınlanan özel söyleşide, Kraliyet Ailesi'nden ayrılma gerekçelerini anlattı. Kraliyet Ailesi'ndeyken yapabileceği şeylere sınırlar konduktan sonra yalnız hissetmeye başladığını söyleyen Markle, intiharı düşündüğü bir dönem olduğunu kaydetti.

Meghan Markle: Yaşamak istemediğim zamanlar oldu
BBC TÜRKÇE
- Reuters
Sussex Dükü Harry ve Düşesi Megan

Sussex Dükü Harry ve Düşesi Megan, ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri ve CBS kanalında yayınlanan özel söyleşide, Kraliyet Ailesi'nden ayrılma gerekçelerini anlattı.

2 saat süren röportajın ilk kısmında Megan Markle, Oprah Winfrey ile baş başa bir sohbet gerçekleştirdi. İkinci kısımda ikiliye Prens Harry de katıldı.

Çift, röportajda doğacak bebeklerinin kız olacağını açıkladı.

'Yaşamak istemediğim zamanlar oldu'

Röportajın başında, Oprah Winfrey Meghan Markle'a İngiltere Kraliyet Ailesi'ne katılırken beklentilerinin ne olduğunu sordu.

Markle, İngiltere Kraliyet Ailesi'ne katılmanın ne anlama geldiğini anlamadığını ve peri masallarına dayanan algının gerçeklikten çok farklı olduğunu söyledi.

Markle, "Algıyla yargılanıyorsun ama gerçeği yaşıyorsun" dedi.

- Reuters

Kraliçe Elizabeth'in kendisine hep iyi davrandığını söyleyen Markle, Kraliyet Ailesi ile "kurum" olarak tanımladığı yapı arasındaki farkı vurguladı.

"Onun yanında olmayı çok sevdim" diyen Markle, "Her zaman sıcak, davete açık ve gerçekten misafirperverdi" dedi ve Kraliçe'nin kendisine inci küpeler ile ona uygun kolye hediye ettiğini söyledi.

Kraliyet Ailesi'nin tüm üyelerinin onu sıcak karşılayıp karşılamadığına ilişkin soruya ise, "Sanırım herkes beni memnuniyetle karşıladı" şeklinde yanıt verdi.

Meghan'a, Prens Harry'nin büyükannesi olan Kraliçe Elizabeth ile nasıl tanıştığı da soruldu.

Markle bu soruyu, "Majesteleri Kraliçe ile ilk tanıştığımda aslında çok büyük bir formalite yoktu" şeklinde yanıtladı:

Markle, Harry ve kendisinin, Prens Andrew'un yaşadığı yerde öğle yemeğine gittiklerini, o civarda olan Kraliçe'nin daha sonra kendilerine katıldığını anlattı.

Harry'nin ona reverans yapmayı bilip bilmediğini sorduğunu ve "Ne?" diye cevap verdiğini de söyledi.

Markle, reveransın dışarıda yapıldığını zannettiğini, aile arasında da reverans yapması gerektiğini orada öğrendiğini söyledi.

"Görünüşe göre çok derin reverans yapmışım" dedi ve ekledi: "Hatırlamıyorum."

Daha sonra Kraliçe ve kendisinin orada oturup sohbet ettiklerini kaydetti ve ekledi:

"Tanrıya şükür aile hakkında pek bir şey bilmiyordum. Tanrıya şükür araştırmadım."

Meghan, Kraliyet Ailesi'ndeyken yapabileceği şeylere sınırlar konduktan sonra, örneğin arkadaşlarıyla öğle yemeğine gidememek gibi, yalnız hissetmeye başladığını söyledi.

Bir Kraliyet Ailesi üyesinin bir süre sessiz kalmasını istediğini ancak zaten aylardır evi terk etmediğini söyleyen Markle, "Her yerdeyim ama hiçbir yerde değilim" dedi.

Bir noktada, "Kendimi daha yalnız hissedemem diye düşündüm" dedi.

"Artık hayatta olmak istemiyordum" diyen Markle, Harry "çok fazla kayıp yaşadığı için bunu ona söylemekten utandığını" da kaydetti.

"Bu gerçek ve korkutucu, sürekli bir düşünceydi" dedi.

Markle, "kurum"dan yardım istediğini ve yardım almak için bir yere gitmek istediğini, ancak talebin reddedildiğini anlattı.

Winfrey'nin "İntihar düşünceleriniz var mıydı?" sorusuna, Markle, "Evet" yanıtını verdi. "Herkes için her şeyi çözeceğini düşündüm."

- PA Media
Prens Harry, Meghan Markle

"Susturulup susturulmadığı" sorusuna ise, Prens Harry ile flört ettikleri herkes tarafından bilinir hale geldikten sonra yorum yapmaması konusunda "çok açık bir talimat" aldığını belirterek yanıt verdi.

İlk başta bu şekilde korunduğunu düşündüğünü, ancak düşüncelerinin bir süre sonra değiştiğini aktardı.

Markle, "Evlendik ve her şey gerçekten kötüleşmeye başladı, ben sadece korunmadığımı değil, aynı zamanda ailenin diğer üyelerini korumak için yalan söylemeye istekli olduklarını anlamaya başladım. Ama beni ve kocamı korumak için gerçeği söylemeye istekli değillerdi" dedi.

Röportajın sonunda pişmanlığı olup olmadığı sorusunu Markle, "Korunacağımı söylediklerinde onlara inanmak" şeklinde yanıtladı.

Harry'nin "hepsini kurtardığını" söyleyen Markle, "kesinlikle hayatımı ve hepimizi kurtaran bir karar verdi" dedi.

Prens Harry ise süreçten bahsederken, eşi ve annesi Prenses Diana'nın yaşadıkları arasında paralellikler kurdu.

"Biliyorsunuz, burada oturup yanımda eşimle sizinle konuştuğum için gerçekten rahatladım ve mutluyum" dedi.

"Çünkü yıllar önce bu süreci (Prenses Diana'nın) tek başına yaşamasının onun için nasıl bir şey olduğunu hayal edemiyorum, çünkü ikimiz için inanılmaz derecede zordu - ama en azından birbirimize sahiptik."

- PA Media
Prens Charles ve Diana

Diana, 1996 yılının Ağustos ayında Prens Charles'tan boşandıktan sonra kraliyet unvanını bıraktı.

Ertesi yıl Paris'te bir araba kazasından sonra hayatını kaybetti. Kaza sırasında araba motosikletli paparazziler tarafından takip ediliyordu ve şoför alkollüydü.

'Archie'ye kraliyet titri vermek istemediler'

Meghan Markle, röportajında Kraliyet Ailesi'nde ırkçılık olduğunu ima edecek bir açıklama da yaptı.

Kraliyet Ailesi'nin Archie'ye prens ünvanını vermek istemediğine ilişkin konuşmanın ardından Winfrey, "Bunun neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Bunun onun ırkı yüzünden olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunun yüklü bir soru olduğunu biliyorum" dedi.

Meghan, "Size dürüst bir cevap verebilirim" dedi ve şöyle devam etti:

"Hamile olduğum o aylarda, aynı zamanda ona güvenlik verilmeyeceği, ona bir ünvan verilmeyeceği ve ayrıca ten renginin ne kadar koyu olabileceğiyle ilgili endişeler ve konuşmalar yapıyorduk."

Bu konuşmaların eşi ile yapıldığını ve kendisine de onun ilettiğini söyleyen Markle, konuşmaları yapan kişinin kimliğini açıklamayı reddetti, "Bunun onlara çok zarar vereceğini düşünüyorum" dedi.

- Reuters

'Ailem finansal olarak desteğini çekti'

Röportajda, çiftin Kraliyet görevlerini bırakmalarının ve yurt dışına taşınmalarının ardından korumalarının masraflarının kesilmesi de gündeme geldi.

Prens Harry ailesinin mali olarak desteği kestiğini, ancak annesi Prenses Diana'nın ona bıraktığı mirasa sahip olduğunu kaydetti.

Prens Harry ayrıca, çiftin güvenlik masraflarını karşılayabilmek için Netflix ve Spotify ile anlaşmalar yaptığını söyledi.

Yurt dışında yaşayan çiftin güvenlik masraflarının hangi ülke tarafından karşılanacağı kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Oprah Winfrey, Prens Harry'ye ailesiyle şu anda ilişkisinin nasıl olduğunu da sordu.

Büyükannesi Kraliçe Elizabeth ile geçen yıl yıllardır hiç olmadığı kadar fazla konuştuğunu ve gerçekten iyi bir ilişkileri olduğunu söyleyen Prens Harry, tahtın varisi olan babası Prens Charles ile olan ilişkisi sorulduğunda ise bir an durakladı.

"Bunun üzerinde çalışılması gereken çok şey var" diyen Prens Harry şöyle devam etti:

"Gerçekten hayal kırıklığına uğradım çünkü benzer bir şeyi yaşadı, acının nasıl hissettirdiğini biliyor.. ve Archie onun torunu.

"Ama aynı zamanda, elbette onu her zaman seveceğim ama çok fazla acı yaşandı ve bu ilişki için çabalamayı ve onu iyileştirmeyi önceliklerimden biri yapmaya devam edeceğim."

Prens Harry, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekildiğinde babası Prens Charles'ın telefonlarına cevap vermeyi bıraktığını açıkladı.

- Getty Images
Prens Charles ve Prens Harry

Kardeşi Prens William ile olan ilişkisi sorulduğunda, Harry onu çok sevdiğini ve birlikte cehennemden geçtiklerini söyledi:

"Ama biz farklı yollardaydık."

Prens Harry, abisi Prens William ile şu an ilişkilerinin mesafeli olduğunu da kaydetti.

Winfrey, röportajın sonunda Markle'a Prens Harry ile neticede mutlu sona ulaşıp ulaşmadığını sordu.

Meghan Markle bu soruyu şöyle yanıtladı:

"Şimdiye kadar okuduğunuz masalların hepsinden daha güzel."

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