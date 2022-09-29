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Mehmet Ali Erbil: Çok para kazanmıyorum

Beyoğlu'nda objektiflere yansıyan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın, "TikTok'ta günlük 70 bin ile 100 bin TL arasında para kazanıyor" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü şovmen, "Onu söyleyenler ve yorum yapanlar herhalde benim mali danışmanlarımdan daha iyi biliyor. Öyle bir şey yok be... Çok para kazandığımı düşünüyorlar ama kazanmıyorum. Ben zaten para işleriyle de hiç ilgilenmiyorum" dedi

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  • Mehmet Ali Erbil: Çok para kazanmıyorum - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şovmen Mehmet Ali Erbil (65), önceki gece Beyoğlu'ndaki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
  • Mehmet Ali Erbil: Çok para kazanmıyorum - Magazin haberleri

    Dostları ile yemek yiyen Erbil, geçtiğimiz aylarda kendisine bir TikTok hesabı açmıştı. Akşamları canlı yayınlar yaparak eğlendiğini söyleyen ve bir gelir elde eden Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın, "Günlük 70 bin ile 100 bin TL arasında para kazanıyor" cümleleri hakkında konuştu.

    Erbil, "Onu söyleyenler ve yorum yapanlar herhalde benim mali danışmanlarımdan daha iyi biliyor" diyerek kahkaha attı.
  • Mehmet Ali Erbil: Çok para kazanmıyorum - Magazin haberleri

    "ÇOK PARA KAZANMIYORUM"

    Mehmet Ali Erbil, ardından, "Öyle bir şey yok be... Çok para kazandığımı düşünüyorlar ama kazanmıyorum. Ben zaten para işleriyle de hiç ilgilenmiyorum" açıklamasını yaptı.
  • Mehmet Ali Erbil: Çok para kazanmıyorum - Magazin haberleri

    "BENİ DEDESİ OLARAK TANITMIŞ"

    Erbil, ayrıca, "Geçenlerde yayında bir hanımefendi geldi ve 'Sizi birisiyle tanıştıracağım' dedi. Ben de bilmediğim bir kızım var sandım. Meğerse yıllar önce doğum yapmış ve hastane masraflarını ben karşılamışım ama hatırlamıyorum. Dedesi olarak tanıtmış hep beni... Çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.
  • Mehmet Ali Erbil: Çok para kazanmıyorum - Magazin haberleri

    "HEP AÇIK SÖZLÜ OLDUĞUM İÇİN ELEŞTİRİLİYORUM"

    Bir televizyon programında yaptığı, "Çok aşıktım bir eşime... Rüyamda ayrıldığımızı görür, ağlardım. Sonra aldatırdım" sözleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

    Ünlü isim, "O bir rüyaydı. Ben hep açık sözlü olduğum için eleştiriliyorum. Bazılarının karısı var, metresi var, bir de üstüne Rus sevgilisi var!" ifadelerini kullandı.

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