- Zaten duygusal bir yapım vardı hastalık sonrası daha da yoğunlaştım.



- En yakın arkadaşlarım İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Seda Sayan ve Selçuk Yöntem hastane sürecimde hep yanımda oldu.



- Fizik tedavi sürecinde tembel davranıyorum.