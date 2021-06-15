Seda Sayan, geçtiğimiz senelerde Büyüktopçu'nun ayrıldığı 'Yemekteyiz' programının sunuculuğunu yaptığı için Onur Bütüktopçu'yu işinden etmekle suçlanmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Büyüktopçu ise ayrılık kararı almasında Seda Sayan'ın bir ilgisinin olmadığını belirtmişti.

Şarkıcı Fatih Ürek de geçtiğimiz aylarda sunuculuğunu üstlendiği 'Gelinim Mutfakta' isimli programdan ayrılmış ve yerine Sayan getirilmişti. Aynı dedikoduların yeniden alevlenmesinin ardından Ürek, Sayan ile arkadaş olduklarını ve aralarında bir sorun olmadığını söylemişti.