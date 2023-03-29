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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Aslantuğ TİP’ten milletvekili adayı oldu

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) Erkan Baş, ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un partisinin milletvekilliği adaylık teklifini kabul ettiğini açıkladı

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  • Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ TİP’ten milletvekili adayı oldu - Magazin haberleri

    Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ'un adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.
  • Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ TİP’ten milletvekili adayı oldu - Magazin haberleri

    Baş, "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
  • Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ TİP’ten milletvekili adayı oldu - Magazin haberleri

    MEHMET ASLANTUĞ HAKKINDA

    61 yaşında Aslantuğ, Samsun'da dünyaya geldi. Çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini ise Samsun'un Terme ilçesinde tamamladı. Öğrencilik yıllarında, Deneme Sahneleri'nde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini bırakarak profesyonelleştirdi.
  • Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ TİP’ten milletvekili adayı oldu - Magazin haberleri

    1993 yılında Detay Film'i kurdu. 1997-2000 yılları arasında 'Sıcak Saatler' dizisinde canlandırdığı 'Sedat Yalçın' karakteri ile ve 2003-2005 yılları arasında yayınlanmış 'Bir İstanbul Masalı' dizisinde canlandırdığı 'Selim Arhan' karakteri ile tanındı. Arzum Onan'la evlidir ve Can adında bir oğlu vardır.

Haberi Hazırlayan : Aytekin Teker
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