K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Mehmet Nuri Ersoy u Atat\u00fcrk M\u00fcze K\u00f6\u015fk\u00fc nde Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u00d6zel Kalem M\u00fcd\u00fcr\u00fc Hasan Do\u011fan taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131land\u0131. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u00c7ankaya K\u00f6\u015fk\u00fc Yerle\u015fkesi nde yer alan m\u00fcze k\u00f6\u015fk; sakin ve huzurlu bir ba\u011f evi olarak Ankara Belediyesi taraf\u0131ndan Mustafa Kemal Atat\u00fcrk e 30 May\u0131s 1921 de arma\u011fan edildi. 1932 de Pembe K\u00f6\u015fk e ta\u015f\u0131n\u0131ncaya kadar Atat\u00fcrk \u00fcn en uzun s\u00fcre ikamet etti\u011fi yap\u0131; Kurtulu\u015f Sava\u015f\u0131 n\u0131n sona eri\u015fi, Cumhuriyetin kurulu\u015fu ve daha pek \u00e7ok \u00f6nemli olaya ev sahipli\u011fi yapmas\u0131yla biliniyor. \u0130lk kez 1950 de m\u00fcze olarak halka a\u00e7\u0131lan K\u00f6\u015fk; 2002 ila 2007 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda kapsaml\u0131 bir bak\u0131m ve onar\u0131mdan ge\u00e7ti. Kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemi yans\u0131tan bir konut olarak tekrar d\u00fczenlenen Atat\u00fcrk M\u00fcze K\u00f6\u015fk\u00fc; hafta sonlar\u0131, ulusal bayramlar ve 10 Kas\u0131m Atat\u00fcrk \u00fc Anma G\u00fcn\u00fc nde 13 - 17 saatleri aras\u0131nda \u00fccretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Pazartesi g\u00fcnleri hari\u00e7 hafta i\u00e7i ise e-posta veya telefonla randevu al\u0131narak m\u00fcze gezilebiliyor. \u00a0