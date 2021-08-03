'Hukuken de mümkün değildir' 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Muğla'daki yangınlara ilişkin Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde açıklamada bulundu. Ersoy, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, önceliklerinin yerleşim alanlarının güvence altına alınması olduğunu söyledi.

İlk etapta yangınla mücadelenin o şekilde yoğunlaştırıldığını vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, "Şu anda yangın kontrollü bir şekilde ince ve uzun bir hat üzerinde yerleşim merkezlerine uzak şekilde devam ediyor. Ancak özellikle yoğun tonajlı uçakların da mücadeleye katılmasıyla dar ve uzun olan hattın en kısa sürede kontrol altın alınacağına umudumuz yüksek" diye konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy gerek Manavgat gerekse Marmaris ve Muğla'da sahadaki ziyaretlerinde başta yerel halk olmak üzere çok motive, istekli şekilde görevli personele destek olduklarını, arkalarında durduklarını, onların her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını gördüğünü bildirdi. Motivasyonun bu süreçteki önemine işaret eden Ersoy, "Sahadaki vatandaşımız, yerel halkımız bu desteği sağlarken sahada olmayan insanların attığı tweetlerle hele hele bunlar siyasiler olduğu zaman olayın motivasyonunu bozduğu zaman inanın sahadaki arkadaşlarımız açısından çok yıpratıcı oluyor" dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, yanan alanların ağaçlandırılarak orman arazilerine dönüştürülmesinin zorunluluk olduğunu belirterek, "Bu iddiada bulunan kişiler de bunu çok iyi biliyorlar. Bilmelerine rağmen bunun farklı amaçlarla yıpratma, motivasyonu bozma amaçlı kullanılması özellikle çok yanlış adımlardır. Birliğin, beraberliğin gerektiği dönemde en son yapılması gereken harekettir" ifadesini kullandı.

Mehmet Nuri Ersoy, özellikle son zamanlarda gündeme gelen yasal değişiklikle ilgili kanun maddesi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu; "Tamamen 39 yıldır yürürlükte olan kanunların birçok kurumumuza verdiği yetkinin sınırlandırılmasıyla ilgilidir. Yani ilave bir hak getirmemekle birlikte mevcut yetkinin sınırlandırılmasıyla ilgili yasal düzenlemedir, ilgili kanun madde. Özellikle söylüyorum yanan arazilerle ilgili olan kısım hem anayasa hem kanunlarımızla özellikle belirtilmiştir. Yanan araziler orman arazileri öncelikli olarak ağaçlandırılması gereken arazilerdir. Herhangi bir amaçla yapılaşmaya ya da farklı amaçla tahsisi zaten hukuken de mümkün değildir. Önemli olan sahadaki mücadeledir. Vatandaşlarımızın yaptığı gibi yerinde ilgili kurumdaki arkadaşlarımıza destek oluyor. STK ve tüm vatandaşlarımıza göstermiş oldukları iş birliğinden dolayı teşekkür ediyorum. 6 gündür gözlemliyorum farklı noktaların hepsinde aynı şey oluyor. Omuz omuza çalışarak, elbirliğiyle bu olayı kısa sürede atlatacağımızı düşünüyoruz."

Önceliklerinin yerleşim alanlarının ve can güvenliğinin sağlanması olduğunu belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Maddi hasarların telafisi mümkün. Onunla ilgili hazırlıklarımız var, biz onları en hızlı şekilde telafi ederiz. Önceliğimiz en hızlı şekilde, birkaç gün içinde demek istiyorum, bu yangını sonuçlandıracağız, vatandaşlarımızla, kurumlarımızla el birliğiyle sonuçlandıracağız. Gerisi bizim işimiz, zaten onu halledeceğiz. Herkesin içi rahat olsun." diye konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy, yangın nedeniyle Marmaris'te bir tesisin boşaltıldığını, bu tesistekilerin de komşu tesislere kaydırıldığını kaydetti. Tesislerin genelde tedbir amaçlı boşaltıldığını aktaran Ersoy, "Can güvenliğini garanti altına almak için boşaltılıyor. Birkaç saat sonra, tehlikenin önlenmesiyle birlikte tekrar misafirler otellerine yerleşiyorlar" dedi.