Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mehmet Özgür'ün gurur günü - Magazin haberleri

        Mehmet Özgür'ün gurur günü

        Oyuncu Mehmet Özgür'ün oğlu Başar Arhan, babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar verdi. Özgür, mutluluğunu sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 16:40 Güncelleme: 06.09.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mehmet Özgür'ün gurur günü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pek çok dizi ve filmde rol alan Mehmet Özgür'ün oğlu babasının mesleğini seçti. Oyunculuk yapmaya karar veren Başar Arhan, İngiltere'deki Rochester Independent College'den kabul aldı.

        Oyuncu, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: Bu günler ailemiz için heyecanlı ve bir o kadar da gurur duyulası, bu gururu nazara gelmeden ucundan açık sizlerle de paylaşalım istedik. Başar Arhan Paşa annesinin ve babasının izinden yürümeye karar verdikten günler sonra İngiltere Rochester Independent College’den kabul alarak aktörlük serüvenine ilk adımı atmış oldu. Dünyanın birçok ülkesinden aynı hayali paylaşan bir çok arkadaşı ile başarı ve mutluluk dolu harika bir yolculuk diliyoruz Kral’a… Adına yakışanı yaptın, yanılttıkların elbet oldu ama bizi hiç yanıltmadın evlat sağ olasın, var olasın.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mehmet Özgür
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        "Tansiyonum düştü, gözlerim karardı"
        "Tansiyonum düştü, gözlerim karardı"
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları